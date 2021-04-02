О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться в резиденцию Макрона

Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться в резиденцию Макрона Мужчина, вооруженный бутылкой с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался пробраться во двор Елисейского дворца - резиденции президента Франции Эммануэля Макрона
Другие страны
2 апреля 2021 г. 02:57
Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться в резиденцию Макрона

Мужчина, вооруженный бутылкой с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался пробраться во двор Елисейского дворца - резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, мужчину заметили, когда он перелезал через забор. Его сопровождали два сообщника, которые снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех троих участников попытки проникновения и поместила их под стражу в связи с подозрением на "попытку насилия с применением оружия".

Как пишет газета, следствие устанавливает, бросил ли он бутылку целенаправленно или же просто уронил перед задержанием. Мотивы нарушителя также пока не раскрываются, однако, по предварительным данным, анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. Сам же 30-летний лазутчик называет себя художником и заявил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada prezident iqamətgahına hücum cəhdi olub

Новости партнеров

Самое важное

Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
1 апреля 2021 г. 18:49
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
1 апреля 2021 г. 18:40
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
1 апреля 2021 г. 15:36
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
1 апреля 2021 г. 13:44
Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
ФотоИз Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
1 апреля 2021 г. 13:27
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
1 апреля 2021 г. 12:39
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
1 апреля 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi