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Мужчина попытался пронести гранату в аэропорт Шереметьево

Мужчина попытался пронести гранату в аэропорт Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину с гранатой.
Другие страны
23 января 2025 г. 15:12
Мужчина попытался пронести гранату в аэропорт Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержали человека с гранатой.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Согласно информации, мужчина планировал вылететь во Владивосток, однако во время прохождения контроля сработала рама металлодетектора.

Сотрудники аэропорта его обыскали и нашли боевую гранату в разобранном виде без взрывателя. Мужчину передали полиции. При задержании он утверждал, что боеприпас без запала и не взорвется.

Входной пункт досмотра перекрыли и вызвали на место полицейских, росгвардейцев и специалистов по идентификации взрывчатых веществ и устройств. Они обследовали подозрительный предмет и заключили, что это была настоящая боевая граната Ф-1, но без взрывателя — две единицы запала были отдельно.

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