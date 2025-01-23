Мужчина попытался пронести гранату в аэропорт Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину с гранатой.

В московском аэропорту Шереметьево задержали человека с гранатой.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Согласно информации, мужчина планировал вылететь во Владивосток, однако во время прохождения контроля сработала рама металлодетектора.

Сотрудники аэропорта его обыскали и нашли боевую гранату в разобранном виде без взрывателя. Мужчину передали полиции. При задержании он утверждал, что боеприпас без запала и не взорвется.

Входной пункт досмотра перекрыли и вызвали на место полицейских, росгвардейцев и специалистов по идентификации взрывчатых веществ и устройств. Они обследовали подозрительный предмет и заключили, что это была настоящая боевая граната Ф-1, но без взрывателя — две единицы запала были отдельно.