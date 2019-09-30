Мужчина попытался убить жену, но оказался парализован

В США мужчина оказался парализован из-за того, что у него сорвался план убийства жены.

Как передает Report, об этом сообщает Unilad.

Отмечается, что 65-летний Генри Хербиг на протяжении нескольких недель разрабатывал план убийства собственной жены, которая жила отдельно от него. Мужчина решил инсценировать ограбление со взломом.

Хербиг рассчитал маршрут так, чтобы его никто не заметил, он упаковал газовые баллоны, чтобы их не заметила камера видеонаблюдения, когда мужчина заправлялся. Хербиг также взял достаточно наличных и оставил дома свой телефон, чтобы его не вычислили по GPS. В машину мужчина положил несколько орудий для убийства: деревянную дубинку, ружье и большой гаечный ключ.

Когда мужчина приехал к дому супруги, он ударил гаечным ключом по голову падчерицу, которая вышла погулять с собакой. После этого Хербиг зашел в дом и начал бить жену по лицу.

Однако мужчина не учел, что его жертвы начнут сопротивляться. Падчерица взяла ружье мужчины и выстрелила в него, пуля попала Хербигу в позвоночник, из-за чего он оказался парализован.

В машине Хербига полицейские обнаружили письмо, где мужчина изложил план преступления. Теперь суду предстоит решить, отправлять мужчину в тюрьму или отпускать в связи с состоянием.