Мужчина получил ножевое ранение возле здания МВД в Лондоне

В Лондоне возле здания МВД Великобритании мужчина получил ножевое ранение, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Британские СМИ характеризуют ранение как "угрожающее жизни". Пострадавший зашел в здание министерства, чтобы попросить о помощи. Мужчина был по пояс раздет и держался за лицо.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений полицейские арестовали одного человека и доставили в участок.

Отметим, что здание британского МВД находится на улице Маршам-стрит в районе Вестминстер наряду со зданием британского парламента.