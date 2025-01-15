Мужчина поджег себя у офиса, где допрашивают президента Южной Кореи

Житель Республики Корея поджег себя неподалеку от офиса Управления антикоррупционных расследований, куда на допрос доставили президента Юн Сок Ёля.

Житель Республики Корея поджег себя неподалеку от офиса Управления антикоррупционных расследований, куда на допрос доставили президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его информации, мужчина был госпитализирован, но в больнице умер от полученных травм. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

15 января впервые в истории Республики Корея со второй попытки был арестован отстраненный, но формально действующий президент. Суд выдал ордер на его арест 31 декабря, с тех пор в окрестностях его резиденции проходили митинги сторонников и политических противников главы государства.