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    Мужчина открыл стрельбу в центре Москвы, двое госпитализированы

    Подозреваемый скрылся с места происшествия, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Мужчина открыл стрельбу в кафе в центре Москвы из травматического оружия, двое получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Между посетителями в одном из заведений по улице Мытной возник конфликт, в результате чего один из участников выстрелил из травматического оружия в двух своих оппонентов.

    Оба пострадавших госпитализированы.

    Подозреваемый скрылся с места происшествия, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

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