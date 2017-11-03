Мужчина открыл стрельбу в центре Москвы, двое госпитализированы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Мужчина открыл стрельбу в кафе в центре Москвы из травматического оружия, двое получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Между посетителями в одном из заведений по улице Мытной возник конфликт, в результате чего один из участников выстрелил из травматического оружия в двух своих оппонентов.

Оба пострадавших госпитализированы.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.