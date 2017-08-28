Мужчина открыл стрельбу по зрителям со сцены театра в ЮАР

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям в Йоханнесбурге в ЮАР.

Как сообщает Report со ссылкой на News 24, ЧП произошло в Hillbrow Theatre во время выступления музыкальной группы.

Неизвестный выскочил на сцену, выхватил микрофон у участника коллектива и заявил, что пока ему не вернут мобильный телефон, продолжения не будет. После этого он начал стрелять.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, семеро пострадали.