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Мужчина напал с топором на полицию в Испании

Мужчина напал с топором на полицию в Испании Мужчина вышел из автомобиля и начал бить топором полицейский автомобиль, стражи правопорядка произвели несколько выстрелов в воздух
Другие страны
27 апреля 2021 г. 16:06
Мужчина напал с топором на полицию в Испании

Мужчина напал с топором на полицейский патруль в Испании, он задержан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Guadalajara Diario.

Инцидент произошел в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). Свидетели видели, как женщина выскочила из припаркованной на стоянке машины с криками и прося о помощи. В автомобиле находился мужчина.

На место вызвали полицию. Мужчина вышел из автомобиля и начал бить топором полицейский автомобиль, стражи правопорядка произвели несколько выстрелов в воздух. После этого нападавший попытался сбежать, но был задержан.

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