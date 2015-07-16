Мужчина госпитализирован в Японии с подозрением на заражение Эболой

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Мужчина, вернувшийся в Японию после трехмесячной командировки в Гвинее, госпитализирован с подозрением на заражение вирусом Эбола, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны, мужчина был госпитализирован в ночь на четверг. Он находился в служебной командировке в Гвинее до 13 июля, а 15 июля вернулся в Японию.

По прилету в токийский международный аэропорт Нарита у него была выявлена температура 38,7 градуса. Мужчину госпитализировали в одну из клиник префектуры Тиба, а пробы крови направлены для анализа в национальный НИИ эпидемиологии в Токио.

Экспресс-тесты крови уже показали отсутствие у него малярии или гриппа.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад. Согласно статистике ВОЗ, от заболевания погибло 11 276 человек, зараженных насчитывается 26 678 человек. С 5 по 12 июля были зарегистрированы 30 новых случаев заражения вирусом Эбола: 13 из них в Гвинее, три — в Либерии и 14 — в Сьерра-Леоне.