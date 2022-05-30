Мужа спикера Палаты представителей Конгресса США задержали за пьяное вождение

Полиция задержала супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за езду в нетрезвом виде.

Полиция задержала супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за езду в нетрезвом виде.

Как передает Report , об этом сообщает CNN.

Согласно данным системы правонарушений округа Напа, штат Калифорния, в крови Пола Пелоси обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле. Сумма назначенного за него залога составила 5 тыс долларов США.

Отмечается, что мужчина уже освобожден. При этом сообщается, что сама Нэнси Пелоси находилась в это время на восточном побережье США, она выступала на церемонии вручения дипломов выпускникам Брауновского университета в штате Род-Айленд.

Напомним, что Пол и Нэнси женаты с 1963 года, у них пятеро детей.