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Мужа спикера Палаты представителей Конгресса США задержали за пьяное вождение

Мужа спикера Палаты представителей Конгресса США задержали за пьяное вождение Полиция задержала супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за езду в нетрезвом виде.
Другие страны
30 мая 2022 г. 08:42
Мужа спикера Палаты представителей Конгресса США задержали за пьяное вождение

Полиция задержала супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за езду в нетрезвом виде.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Согласно данным системы правонарушений округа Напа, штат Калифорния, в крови Пола Пелоси обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле. Сумма назначенного за него залога составила 5 тыс долларов США.

Отмечается, что мужчина уже освобожден. При этом сообщается, что сама Нэнси Пелоси находилась в это время на восточном побережье США, она выступала на церемонии вручения дипломов выпускникам Брауновского университета в штате Род-Айленд.

Напомним, что Пол и Нэнси женаты с 1963 года, у них пятеро детей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının ermənipərəst spikeri Nensi Pelosinin əri tutulub

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