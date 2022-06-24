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Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде

Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде Верховный суд в Калифорнии предъявил обвинения Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в вождении в нетрезвом виде.
Другие страны
24 июня 2022 г. 09:56
Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде

Верховный суд в Калифорнии предъявил обвинения Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в вождении в нетрезвом виде.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Его обвинили в двух нарушениях правил дорожного движения Калифорнии. Так, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08 процента. Муж спикера вышел под залог в размере 5 тыс. долларов. Перед судом он предстанет 3 августа. Сенатор Пелоси отказалась комментировать произошедшее.

В феврале сын политика Пол Пелоси-младший оказался замешан в мошеннической схеме с недвижимостью.

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