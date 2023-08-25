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Муж премьера Эстонии покинет сотрудничавшую с Россией компанию

Муж премьера Эстонии покинет сотрудничавшую с Россией компанию Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о намерении продать все свои акции в компании Stark Logistics и выйти из состава совета директоров фирмы, предоставляющей транспортные услуги на территории России.
Другие страны
25 августа 2023 г. 17:20
Муж премьера Эстонии покинет сотрудничавшую с Россией компанию

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о намерении продать все свои акции в компании Stark Logistics и выйти из состава совета директоров фирмы, предоставляющей транспортные услуги на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Халлика.

"Я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам", - приводит его заявление эстонская газета Postimees. Такое решение, по словам бизнесмена, связано с тем, что его деятельность в "компании, осуществляющей транспортные услуги из Эстонии в Россию, вызывает вопросы, которые влияют на работу его супруги". Приостановки перевозок в Россию в сложившейся ситуации "было бы недостаточно", утверждал он.

В своем заявлении Халлик также отметил, что работал в компании Stark Logistics на протяжении 14 лет и "всегда действовал в рамках закона, в соответствии со своими знаниями и ценностями". Он подчеркнул, что решение о продолжении деятельности в России неоднократно оценивалось внутри компании как правильное. Халлик также извинился за ущерб, нанесенный жене, подчеркнув, что Каллас "не была в курсе его деятельности".

Ранее фракция Центристской партии в Рийгикогу (однопалатном парламенте) Эстонии решила начать переговоры с другими партиями по вопросу вотума недоверия премьер-министру Каллас из-за скандала с бизнесом ее мужа в РФ. Депутаты посчитали, что "этот скандал нанес серьезный ущерб имиджу Эстонии".

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала войны в Украине.

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