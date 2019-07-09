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Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

​Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке вошел в список Всемирного наследия ЮНЕС

Восемь зданий американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, в том числе музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт Report.

Под защиту международной организации попали самые выдающиеся работы архитектора, в том числе "Дом под водопадом" в Пенсильвании и здание музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Впервые за всю историю существования этого списка в него вошла современная американская архитектура. Программа Всемирного наследия ЮНЕСКО была запущена в 1972 году.

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