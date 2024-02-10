Музей США передал Гане похищенные колонистами реликвии

Американский музей передал Гане коллекцию старинных предметов, принадлежавших королевской семье западноафриканской страны, но похищенных около 150 лет назад колонизаторами.

Американский музей передал Гане коллекцию старинных предметов, принадлежавших королевской семье западноафриканской страны, но похищенных около 150 лет назад колонизаторами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Музей Фаулера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) сообщил, что эти предметы, все королевские регалии из королевства Ашанти (государство, существовавшее на большей части территории современной Ганы в доколониальный период - ред.), были куплены американским коллекционером и переданы в дар музею после его смерти", - сказано в публикации.

В число предметов, возвращенных Музеем Фаулера, входят венчик из хвоста слона, два украшения королевского трона, королевское ожерелье, две нити бус и декоративный трон.

"Это объекты, которые соединяют настоящее с прошлым, передают саму суть цивилизации", - заявил директор Королевского музея Ашанти Ивор Агиеманг Дуа.

При этом он отметил, что народ ашанти в прошлом был довольно воинственным, нередки были случаи мародерства на захваченных у других племен и народов территориях. Поэтому у части возвращенных Гане артефактов могут обнаружиться другие владельцы.