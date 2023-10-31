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Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену

Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа до 1 но
Другие страны
31 октября 2023 г. 19:59
Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену
Джозеф Байден

Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа до 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в противном случае Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года.

В открытом письме на сайте NMDC мусульманские лидеры США призвали Белый дом "срочно выступить за немедленное прекращение огня". Авторы потребовали от администрации Байдена "принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США".

Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали "в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату на предстоящих выборах президента, не выступившему за прекращение огня".

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