Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них

Мусульманам Казахстана запрещается использовать кредитные карты и кешбэк с них, однако разрешено пользоваться дебетовыми картами и полученным через них кешбэком.

Мусульманам Казахстана запрещается использовать кредитные карты и кешбэк с них, однако разрешено пользоваться дебетовыми картами и полученным через них кешбэком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение вынес совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

"Разрешается использование дебетовой карты и полученного через нее кешбэка. Запрещено использование кредитной карты и кешбэка с нее", - говорится в решении, опубликованном на сайте ДУМК.

Что касается кредитных карт, их "разрешается использовать только в случаях крайней необходимости, если кредит взят без процентов и обязательно выплачивается в срок". Однако полученный от кредита кешбэк следует использовать на благотворительность, отметили в ДУМК.