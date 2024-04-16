О нас

Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них

Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них Мусульманам Казахстана запрещается использовать кредитные карты и кешбэк с них, однако разрешено пользоваться дебетовыми картами и полученным через них кешбэком.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 19:25
Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них

Мусульманам Казахстана запрещается использовать кредитные карты и кешбэк с них, однако разрешено пользоваться дебетовыми картами и полученным через них кешбэком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение вынес совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

"Разрешается использование дебетовой карты и полученного через нее кешбэка. Запрещено использование кредитной карты и кешбэка с нее", - говорится в решении, опубликованном на сайте ДУМК.

Что касается кредитных карт, их "разрешается использовать только в случаях крайней необходимости, если кредит взят без процентов и обязательно выплачивается в срок". Однако полученный от кредита кешбэк следует использовать на благотворительность, отметили в ДУМК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы
В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы
16 апреля 2024 г. 20:32
Вблизи острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вблизи острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
16 апреля 2024 г. 20:23
В Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств
В Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств
16 апреля 2024 г. 20:20
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
16 апреля 2024 г. 19:40
Посол: Турция в 2024 году ожидает 60 млн туристов
Посол: Турция в 2024 году ожидает 60 млн туристов
16 апреля 2024 г. 19:00
Генсек ОДКБ: Необходимости в мерах на случай конфликта между странами внутри организации нет
Генсек ОДКБ: Необходимости в мерах на случай конфликта между странами внутри организации нет
16 апреля 2024 г. 18:26
Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине
Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине
16 апреля 2024 г. 18:20
Санду: Референдум о вступлении Молдовы в ЕС может состояться 20 октября
Санду: Референдум о вступлении Молдовы в ЕС может состояться 20 октября
16 апреля 2024 г. 17:33
Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине
Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине
16 апреля 2024 г. 17:13
В Ливане израильский беспилотник атаковал машину Хезболлах
В Ливане израильский беспилотник атаковал машину "Хезболлах"
16 апреля 2024 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi