Мусульманскую семью из Великобритании не пустили на рейс до Лос-Анджелеса

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мусульманской семье из Великобритании, которая направлялась в Диснейленд, властями США была запрещена посадка на рейс до Лос-Анджелеса в лондонском аэропорту Гатвик.

Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian.

Министерство внутренней безопасности не предоставило никакого объяснения, почему страна отказалась пустить семью на борт самолета, хотя им было дано разрешение онлайн на полет 15 декабря, когда они планировали поездку.

Помощники премьер-министра Дэвида Кэмерона пообещали, что он рассмотрит дело.