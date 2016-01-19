​Мусульманку в никабе силой не пустили в банк в Германии

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Серьезный конфликт с мусульманской общиной возник в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как передает Report, об этом сообщает деловое изданиеDeutsche Wirtschafts Nachrichten.

В городе Нойс молодую мусульманку в накидке, закрывающей лицо, не пустили в отделение банка. Служащие вытолкали силой из помещения посетительницу, которая хотела сделать банковский перевод.

Женщина предложила снять накидку в отдельной комнате в присутствии дам и там показать паспорт для проверки личности. Однако охранников это не устроило по соображениям безопасности, так как гражданка имела при себе тяжелую сумку.

Руководитель филиала поддержал своих служащих. По его словам, нельзя было исключать нападение с целью вооруженного ограбления или захвата заложников.

Дело дошло до бургомистра Нойса. Градоначальник посетовал, что даме в накидке не дали совершить банковскую операцию. Чиновник посоветовал пользоваться в таких случаях для денежных трансакций банковскими автоматами. А при необходимости приглашать консультанта по финансовым вопросам домой.

Семья пострадавших мусульман обратилась с жалобой в полицию. Женщина в никабе получила несколько царапин в суматохе на входе в банк. После сильного стресса она обратилась для лечения к психологу. Правозащитники считают, что случай в Нойсе может активизировать дискуссию о запрете на ношение хиджаба в Германии.