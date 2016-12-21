Мусульманка может стать новым премьер-министром Румынии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Коалиция парламентского большинства в Румынии в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) выдвинула на пост премьер-министра страны государственного секретаря в Министерстве регионального развития и государственного управления Севиль Шайдех.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Шайдех в 2015 году в течение шести месяцев возглавляла министерство после того, как нынешний лидер СДП Ливиу Драгня ушел в отставку из-за приговора суда по делу о мошенничестве на выборах.

Она стала первым министром в Румынии после 1989 года, который принес присягу, положив руку на Коран.

После консультаций с президентом Драгня заявил, что другого предложения о кандидатуре премьера не будет.