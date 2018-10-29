 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мусульмане США организовали кампанию помощи семьям погибших при нападении на синагогу

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Мусульмане в США осудили вооруженное нападение на синагогу в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, и инициировали кампанию помощи семьям погибших и раненых, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

    Совет мусульманских организаций США (USCMO) распространил заявление, в котором осудил ксенофобию и религиозную нетерпимость. Представитель Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) в Питтсбурге Сафдар Хвая отметил, что нападение на синагогу вызывает страх и обеспокоенность.

    Наряду с этим американские мусульмане инициировали кампанию помощи семьям погибших и раненых под названием "Мусульмане объединяются для помощи жертвам нападения на синагогу в Питтсбурге".

    Ранее сообщалось, что в результате нападения 46-летнего гражданина США Роберта Боуерса на синагогу в городе Питтсбург погибли 11 и пострадали шесть человек, в том числе четыре полицейских.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi