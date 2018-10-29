Мусульмане США организовали кампанию помощи семьям погибших при нападении на синагогу

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Мусульмане в США осудили вооруженное нападение на синагогу в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, и инициировали кампанию помощи семьям погибших и раненых, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

Совет мусульманских организаций США (USCMO) распространил заявление, в котором осудил ксенофобию и религиозную нетерпимость. Представитель Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) в Питтсбурге Сафдар Хвая отметил, что нападение на синагогу вызывает страх и обеспокоенность.

Наряду с этим американские мусульмане инициировали кампанию помощи семьям погибших и раненых под названием "Мусульмане объединяются для помощи жертвам нападения на синагогу в Питтсбурге".

Ранее сообщалось, что в результате нападения 46-летнего гражданина США Роберта Боуерса на синагогу в городе Питтсбург погибли 11 и пострадали шесть человек, в том числе четыре полицейских.