На Филиппинах мусульмане моро добились признания итогов 500-летней борьбы

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Мусульмане из народности моро смогли добиться признания итогов 500-летней борьбы за свою свободу. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил член международной комиссии по мониторингу за мирным процессом на Моро от Турции Гусейн Орудж.

Комментируя итоги референдума по вопросу предоставления широкой автономии мусульманам на юге Филиппин, член комиссии отметил, что официальная Манила признала права мусульман.

"Власти Филиппин признали, что эти земли принадлежат мусульманам, которые подвергались давлению. Кровопролитие удалось прекратить благодаря договоренностям. Пришло время жить сообща в мире", - сказал Орудж.

Член комиссии напомнил, что Фронт исламского освобождения моро (MILF) обязался не совершать нападений на военнослужащих и полицию Филиппин.

Речь идет о 50 тысячах вооруженных бойцов, напомнил Орудж.

На юге Филиппин 21 января и 6 февраля прошли два этапа голосования на референдуме по вопросу предоставления широкой автономии мусульманам из народности моро. Правом голоса на острове Минданао обладают до трех миллионов человек. Референдум стал частью соглашения между правительством Филиппин и самой сильной организацией мусульман - Фронтом исламского освобождения моро (MILF) и призван обеспечить долгожданный мир на юге страны. Соглашение предусматривает отказ MILF от попыток отделить от Филиппин остров Минданао и создание вместо существующего там в настоящее время автономного района мусульманского Минданао нового административного объединения Бангсаморо ("Народ моро").

Переговоры по закону «Об автономном районе Бангсаморо» длились с 1997 года и активизировались с приходом к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте. Одним из обещаний, данных Дутерте в ходе избирательной кампании, стало прекращение вооруженного противостояния на Минданао.

Рамочное соглашение было достигнуто в 2016 году, а итоговый документ подписан в 2017 году.