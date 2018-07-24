Мусульмане Филиппин могут получить автономию

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Парламент Филиппин принял закон "Об автономном районе Бангсаморо", предусматривающий широкую автономию районам с компактным проживанием представителей народности мусульман моро, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Законопроект о предоставлении автономии ряду районов провинции Минданао утвержден Палатой представителей Филиппин. Законопроект направлен на подпись президенту Филиппин Родриго Дутерте.

Напомним, что в апреле Р.Дутерте заявил, что соответствующий законопроект будет утвержден до конца мая, в противном случае он подаст в отставку.