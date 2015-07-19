Мусорные урны превратятся в точки wifi-доступа

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В 2014 году Нью-Йорк согласился переделать свои телефонные будки в точки доступа WiFi, и вот теперь массачусетская компания BigBelly планирует расширить зону покрытия за счет своих продвинутых мусорных баков.

Как сообщает Report со ссылкой на Geektimes.ru, BigBelly претендует на грант от мэрии Нью-Йорка и планирует переделать сотни своих мусорных баков в хот-споты, облагородив старые урны. Компания прошедшей зимой уже протестировала в Нью-Йорке первые два wifi-мусорных бака, замеряя качество сигнала и интенсивность пользования хот-спота на протяжении нескольких часов каждый день.

Продвинутые урны от BigBelly смогут поддерживать скорость интернет-соединения на уровне 50-75 мегабит в секунду. Этого будет вполне достаточно для обеспечения потребностей малого бизнеса, говорит Джереми Шнайдер из Downtown Alliance, который помогал производителю в проведении первоначальных тестов. Также на руку играет то, что баки располагаются непосредственно около земли, а значит, сигнал не будет искажаться соседними небоскребами.

Компания заявила, что ее мусорные баки, в дополнение к предоставлению доступа в Интернет, смогут отображать различные оповещения и предупреждения для населения. Также предприниматели рассчитывают, что смогут использовать свои баки в качестве цифровых рекламных щитов, аналогично Нью-йоркским телефонным будкам с интернет-доступом, что поможет компании окупить всю затею.