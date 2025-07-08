МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главы Верховного суда Афганистана

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

"Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера "Талибана", и Абдула Хакима Хаккани, верховного судьи "Талибана", которые де-факто управляют Афганистаном с 15 августа 2021 года", - говорится на сайте МУС.