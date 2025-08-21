О нас

МУС раскритиковал новые санкции США

МУС раскритиковал новые санкции США Международный уголовный суд (МУС) считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции.
Другие страны
21 августа 2025 г. 00:22
МУС раскритиковал новые санкции США

Международный уголовный суд (МУС) считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении инстанции.

Отмечается, что санкции представляют собой "вопиющее посягательство на независимость" беспристрастного судебного органа, действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников из всех регионов мира.

"Рестрикции также оскорбляют государства-участники МУС, основанный на правилах международный порядок и миллионы жертв по всему миру", - отмечается в документе.

МУС добавил, что будет продолжать выполнять мандаты в строгом соответствии с правовыми рамками вопреки ограничениям, давлению и угрозам.

Ранее США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BCM: ABŞ-nin sanksiya qərarı qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizama qarşı təhqirdir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi