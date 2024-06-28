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МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля

МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля Международный уголовный суд (МУС) в рамках досудебного разбирательства отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
Другие страны
28 июня 2024 г. 11:55
МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля

Международный уголовный суд (МУС) в рамках досудебного разбирательства отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг вечером сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, этот шаг был предпринят после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae ("друг суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. В итоге инстанция не только удовлетворила ходатайство Лондона о вмешательстве в судебный процесс, но и предоставила право другим странам высказать свою позицию по этому делу в срок до 12 июля. После решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Практика amicus curiae в рамках судебной системы некоторых стран предусматривает возможность направления в суд независимыми экспертами, прямо не участвующими в разбирательстве, своих заключений по общественно значимым вопросам.

20 мая 2024 года прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта.

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