МУС: Действия британских военных в Ираке могут быть расценены как военные преступления

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Действия британских военнослужащих в Ираке могут попадать под определение военных преступлений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда.

В документе отмечается, что жертвами предполагаемых преступлений стали в общей сложности 1390 человек: 319 человек были незаконно убиты британскими военнослужащими, 1071 человек стал жертвой ненадлежащего обращения. Предполагаемые преступления включали "пытки и другие запрещенные меры воздействия, а также изнасилования и другие формы сексуального насилия", которые "были совершены в военных тюрьмах и других учреждениях под контролем британских военнослужащих на юге Ирака" в период с 2003 по 2008 год.

В докладе подчеркивается, что Ирак не является государством - участником МУС. Однако в соответствии с Римским статутом (документом, на котором основывается деятельность суда - ред.), под юрисдикцию МУС попадают преступления на территории государства, не входящего в МУС, если они совершены гражданами стран, входящих в МУС. Великобритания подписала и ратифицировала Римский статут 4 октября 2001 года. Соответственно, юрисдикция МУС распространяется на военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные на территории Великобритании или подданными Соединенного Королевства с 1 июля 2002 года.