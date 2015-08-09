Мурси пожаловался на неподходящее питание в тюрьме

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Мухаммед Мурси пожаловался на неподходящее для него питание в тюрьме и потребовал провести медицинское обследование. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство MENA.

По данным MENA, Мурси воздерживается от принятия тюремной пищи, потому что считает ее неподходящей для себя — он болен диабетом. Служащие тюрьмы, где он содержится, отказали ему в разрешении принимать пищу, которую доставляют извне. Агентство не располагает комментарием представителей тюрьмы.

2 августа в Каире перенесли слушания по обвинению Мурси и 10 его соратников на 8 августа. На заседании не мог присутствовать Мурси, у которого понизился сахар в крови.

Сторонников Мурси и самого бывшего президента Египта обвиняют в шпионаже в пользу Катара. Ранее его признали виновным в попытке побега из тюрьмы, за это он получил смертный приговор. За шпионаж в пользу ХАМАС Мурси приговорили к пожизненному заключению. Также Мурси осужден на 20 лет за причастность к беспорядкам в 2012 году, отмечает Report со ссылкой на РБК.