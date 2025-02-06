Мулино обвинил Госдеп во лжи о решениях администрации Панамкого канала

Соединенные Штаты распространяют "несправедливые утверждения и выдумки", заявляя, что правительственные суда США смогут проходить через Панамский канал без уплаты пошлины.

Соединенные Штаты распространяют "несправедливые утверждения и выдумки", заявляя, что американские правительственные суда смогут проходить через Панамский канал без уплаты пошлины.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

Он выразил "категорическое неприятие" такого подхода в управлении отношениями между США и Панамой, основанного на "лжи и фальсификациях".

"Почему они делают важное институциональное заявление от имени организации, управляющей внешней политикой США, под руководством президента, основанное на лжи?" - сказал Мулино, назвав заявление Госдепартамента "неприемлемым и откровенно нетерпимым".

Панамский президент отметил, что поручил своему послу в Вашингтоне принять "решительные меры" для опровержения утверждений администрации Трампа.