Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите "Самбад Сагарматха" в Непале

Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите "Самбад Сагарматха" в Непале

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев возглавит азербайджанскую делегацию на международном саммите по вопросам климата "Самбад Сагарматха" в столице Непала Катманду.

Как передает Report, об этом сообщают непальские СМИ.

Мухтар Бабаев вместе с делегацией из пяти человек будет находится с визитом в Непале с 15 по 18 мая.

В рамках визита он выступит на торжественном открытии саммита, а также проведет встречи с президентом Непала Рамачандрой Пауделом, премьер-министром Шармой Оли, министром иностранных дел Арзу Раной Деуба, министром лесов и окружающей среды Айном Бахадуром Шахи.

Ранее сообщалось, что участие Азербайджана в международном саммите обсудили заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и глава МИД Непала Арзу Рана Деуба в рамках визита азербайджанской правительственной делегации в Катманду.

С 16 по 18 мая правительство Непала проведет первый саммит "Сагарматха Самбаад" на тему "Изменение климата, горы и будущее человечества". Мероприятие призвано продемонстрировать приверженность страны укреплению многостороннего диалога в области устойчивого развития и борьбы с последствиями изменения климата.