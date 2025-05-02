О нас

Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите "Самбад Сагарматха" в Непале

Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите "Самбад Сагарматха" в Непале Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите "Самбад Сагарматха" в Непале
Другие страны
2 мая 2025 г. 17:44
Мухтар Бабаев представит Азербайджан на саммите Самбад Сагарматха в Непале

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев возглавит азербайджанскую делегацию на международном саммите по вопросам климата "Самбад Сагарматха" в столице Непала Катманду.

Как передает Report, об этом сообщают непальские СМИ.

Мухтар Бабаев вместе с делегацией из пяти человек будет находится с визитом в Непале с 15 по 18 мая.

В рамках визита он выступит на торжественном открытии саммита, а также проведет встречи с президентом Непала Рамачандрой Пауделом, премьер-министром Шармой Оли, министром иностранных дел Арзу Раной Деуба, министром лесов и окружающей среды Айном Бахадуром Шахи.

Ранее сообщалось, что участие Азербайджана в международном саммите обсудили заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и глава МИД Непала Арзу Рана Деуба в рамках визита азербайджанской правительственной делегации в Катманду.

С 16 по 18 мая правительство Непала проведет первый саммит "Сагарматха Самбаад" на тему "Изменение климата, горы и будущее человечества". Мероприятие призвано продемонстрировать приверженность страны укреплению многостороннего диалога в области устойчивого развития и борьбы с последствиями изменения климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Nepalda "Sambad Sagarmatha" sammitində Azərbaycanı təmsil edəcək

Самое важное

ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi