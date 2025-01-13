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Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа

Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
13 января 2025 г. 11:34
Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа

Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников, Синвар - младший брат погибшего в октябре 2024 года лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Новый глава движения прилагает активные усилия по возрождению группировки, так как ее боевые возможности были серьезно подорваны в результате военной операции Израиля, которую он проводит в палестинском анклаве с октября 2023 года, отмечают собеседники издания.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован израильскими солдатами.

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Версия на английском языке Mohammed Sinwar becomes new Hamas leader in Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın yeni lideri bəlli olub

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