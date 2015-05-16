Мухаммед Мурси приговорен к смертной казни

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен в субботу к смертной казни, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Уголовный суд Каира огласил приговор ему и ряду лидеров "Братьев-мусульман" по двум делам - о госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в дни январской революции 2011 года.

В деле о госизмене его имя не фигурировало, к смерти его приговорили за побег из тюрьмы в числе 106 имен.

Дело связано с так называемым "Большим побегом" - массовым бегством заключенных в дни "революции 25 января" 2011 года, одним из которых был бывший глава АРЕ. Тогда страну охватили массовые беспорядки, и за многими акциями неповиновения, а также насильственными действиями стояли, как выяснилось позднее, исламисты.