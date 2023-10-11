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Мухаммад Раббани: Организаторы Варшавской конференции ОБСЕ изучают вопрос о запрете на мой въезд в Польшу

Мухаммад Раббани: Организаторы Варшавской конференции ОБСЕ изучают вопрос о запрете на мой въезд в Польшу Организаторы Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению изучают вопрос о запрете управляющему директору британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммаду Раббани на въезд в Польшу.
Другие страны
11 октября 2023 г. 12:53
Мухаммад Раббани: Организаторы Варшавской конференции ОБСЕ изучают вопрос о запрете на мой въезд в Польшу

Организаторы Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению изучают вопрос о запрете управляющему директору британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммаду Раббани на въезд в Польшу.

Об этом в интервью CBC сказал сам Мухаммад Раббани, который должен был выступить на конференции с очередной речью, критикующей спонсируемую государством исламофобию во Франции.

"Организаторы конференции осведомлены о том, что меня не впустили в Польшу. Моя команда CAGE на тот момент уже находилась там. У организаторов есть мандат, обязательства обеспечивать участие гражданского общества и НПО в подобных конференциях. Они сказали, что со всей серьезностью относятся к вопросу и постараются отреагировать на эту ситуацию должным образом. Произошедшее означает, что одна из стран-участниц вмешивается в работу организации по правам человека и препятствует ее участию в мероприятии. Это серьезный вопрос и организаторы изучают его", - сказал Раббани.

Напомним, что по инициативе французских властей Мухаммаду Раббани было отказано во въезде в Польшу, где он должен был выступить на Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ, крупнейшей в мире региональной межправительственной организации, объединяющей 57 стран-участниц.

В прошлом году он также выступил с критикующей Францию речью, после чего ему запретили въезд в эту страну. Франция продолжает неустанно преследовать правозащитника Раббани, на этот раз распространив свою деятельность на Польшу, злоупотребляя международным обменом информацией между государствами, чтобы подавить инакомыслие.

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Версия на английском языке Muhammad Rabbani says organizers of OSCE Warsaw conference studying issue of banning his entry into Poland

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