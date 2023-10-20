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Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер

Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер Во Франции уровень исламофобии достиг таких огромных масштабов, что страна, можно сказать, славится этим во всем мире.
Другие страны
20 октября 2023 г. 11:43
Мухаммад Раббани: Исламофобия во Франции носит масштабный характер

Во Франции уровень исламофобии достиг таких огромных масштабов, что страна, можно сказать, славится этим во всем мире.

Как сообщает Report об этом управляющий директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По словам правозащитника, Франция ущемляет права даже собственных граждан.

"Мусульманин во Франции будет изгоем в обществе, если не живет по его правилам. Например, девочку-мусульманку могут не допустить к занятиям в школе, лишить ее права на образование, только потому, что она одевается в соответствии с требованиями своей религии. Опять же, политика двойных стандартов", - сказал он.

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Версия на английском языке Muhammad Rabbani: Islamophobia in France widespread
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı hüquq müdafiəçisi: “Fransada islamofobiya geniş yayılıb”

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