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    Мугабе отказывается уходить в отставку

    Глава государства утверждает, что он может уйти от власти в случае, если он проиграет выборы руководителя правящей партии в Зимбабве© Lagos TV

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку в ходе переговоров с военными, посредником на которых выступает католический священник, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщают источники в спецслужбах Зимбабве, Р. Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ).

    Глава государства утверждает, что он может уйти от власти в случае, если он проиграет выборы руководителя партии.

    Посредником на переговорах между Р. Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Сам президент является католиком по вероисповеданию.

    Источники также сообщают, что вице-президент и бывший шеф спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва на протяжении последнего года тайно вел переговоры с военными и оппозицией о возможной будущей политической конфигурации в стране после ухода от власти Мугабе. 

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