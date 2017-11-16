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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку в ходе переговоров с военными, посредником на которых выступает католический священник, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают источники в спецслужбах Зимбабве, Р. Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ).

Глава государства утверждает, что он может уйти от власти в случае, если он проиграет выборы руководителя партии.

Посредником на переговорах между Р. Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Сам президент является католиком по вероисповеданию.

Источники также сообщают, что вице-президент и бывший шеф спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва на протяжении последнего года тайно вел переговоры с военными и оппозицией о возможной будущей политической конфигурации в стране после ухода от власти Мугабе.