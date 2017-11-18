Мугабе будет отстранен с поста президента Зимбабве в это воскресенье - СМИ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Правящая в Зимбабве партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" проведет в воскресенье заседание специального комитета, который отстранит от должности действующего президента страны Роберта Мугабе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, парламентарии также намерены попросить жену президента Грейс покинуть пост секретаря женского крыла партии и восстановить в должности отстраненного 6 ноября вице-президента Эммерсона Мнангагву.

В среду стало известно, что военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям и парламенту, взяли под контроль телевидение, а также поместили под домашний арест президента Мугабе и супругу Грейс.

Сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, и что их действия направлены против "преступников" в окружении президента. Однако в четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах Зимбабве, что военные ведут переговоры с президентом Мугабе, чтобы убедить его подать в отставку, однако 93-летний глава государства пока отказывается пойти на такой шаг.