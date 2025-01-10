О нас

MSF приостанавливает работу в одной из больниц Судана

MSF приостанавливает работу в одной из больниц Судана Международная медицинская организация “Врачи без границ” (MSF) заявила о приостановке работы в одной из немногих оставшихся больниц, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь на юге суданской столицы Хартума.
Другие страны
10 января 2025 г. 15:20
MSF приостанавливает работу в одной из больниц Судана

Международная медицинская организация “Врачи без границ” (MSF) заявила о приостановке работы в одной из немногих оставшихся больниц, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь на юге суданской столицы Хартума.

Как передает Report, об этом MSF сообщили в социальной сети Х.

Решение принято на фоне внутреннего вооруженного конфликта в Судане, который начался 15 апреля 2023 года между суданской армией и Силами быстрого реагирования.

“MSF приняла непростое решение приостановить свою медицинскую деятельность в больнице”, - говорится в заявлении.

В MSF отмечают, что за 20 месяцев команда организации вместе с медперсоналом и волонтерами больницы Башаир в Хартуме неоднократно подвергались вооруженным нападениям боевиков, которые требовали в первую очередь оказать медицинскую помощь им.

В организации заявили, что они продолжают работать в 11 штатах страны, выразив также надежду, что "условия позволят вернуться в больницу Башаир в будущем и возобновить медицинскую деятельность".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi