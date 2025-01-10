MSF приостанавливает работу в одной из больниц Судана

Международная медицинская организация “Врачи без границ” (MSF) заявила о приостановке работы в одной из немногих оставшихся больниц, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь на юге суданской столицы Хартума.

Международная медицинская организация “Врачи без границ” (MSF) заявила о приостановке работы в одной из немногих оставшихся больниц, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь на юге суданской столицы Хартума.

Как передает Report, об этом MSF сообщили в социальной сети Х.

Решение принято на фоне внутреннего вооруженного конфликта в Судане, который начался 15 апреля 2023 года между суданской армией и Силами быстрого реагирования.

“MSF приняла непростое решение приостановить свою медицинскую деятельность в больнице”, - говорится в заявлении.

В MSF отмечают, что за 20 месяцев команда организации вместе с медперсоналом и волонтерами больницы Башаир в Хартуме неоднократно подвергались вооруженным нападениям боевиков, которые требовали в первую очередь оказать медицинскую помощь им.

В организации заявили, что они продолжают работать в 11 штатах страны, выразив также надежду, что "условия позволят вернуться в больницу Башаир в будущем и возобновить медицинскую деятельность".