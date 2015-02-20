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    ​Грузовой поезд сошел с рельсов в Мозамбике, 17 человек погибли

    Поезд компании Mozambique Ports and Railways направлялся в Зимбабве

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Грузовой поезд, перевозивший уголь, сошел с рельсов в районе столицы Мозамбика — города Мапуту; по предварительным данным, 17 человек погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел около 2 часов ночи по местному времени. Поезд компании "Mozambique Ports and Railways" направлялся в Зимбабве. Помимо грузов, в поезде также находились несколько пассажиров, их число не сообщается.

    Другие обстоятельства инцидента уточняются.

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