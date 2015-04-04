Моторист утонувшего траулера "Дальний Восток" рассказал о крушении

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Спасенный моторист затонувшего траулера "Дальний Восток" Дмитрий Дмитриевич рассказал о крушении судна. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по его словам, судно стало крениться после того, как взяло на борт слишком много рыбы при отсутствии балластного противовеса.

"Взяли очень много рыбы на борт. Это способствовало накренению. А были пустые [балластные баки], выровнять было нечем. Крен все больше и больше. Была штормовая погода. И пошел необратимый процесс", - рассказал журналистам Дмитриевич, который был накануне вертолетом МЧС эвакуирован в Магаданскую клиническую больницу.

Траулер "Дальний Восток" потерпел крушение в Охотском море у берегов Камчатки. На борту находились 130 человек, в том числе 7 азербайджанцев. 63 члена экипажа были спасены.

По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, состояние большинства пострадавших моряков удовлетворительное. 7 апреля ожидается прибытие двух судов, на борту которых находятся спасенные члены экипажа и тела погибших.