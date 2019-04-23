Мотоциклист снял на видео свое падение с 15-метровой скалы - ВИДЕО

Британский мотоциклист Адриан Оуэн во время езды по бездорожью упал с 15-метровой скалы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, запись случившегося он разместил в Facebook.

На кадрах видно, как Оуэн вместе с другими мотоциклистами едет по пересеченной местности, выполняя при этом ряд трюков. Однако в какой-то момент он не справляется с управлением, после чего срывается со скалы и падает вниз.

Как пишет Daily Mail, в результате падения Оуэн получил повреждения запястья, челюсти и колена. Кроме того, врачи подозревают у британца перелом двух позвонков.

В комментарии к видео Оуэн отметил, что ему "очень повезло", что он остался жив после случившегося. Также он призвал других любителей езды по бездорожью быть предельно аккуратными во время подобных мероприятий.

"Одна глупая ошибка, вроде моей, и это может быть гейм-овер", - написал мотоциклист.