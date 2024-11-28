МОТ: Глобальный рост зарплат в 2023 году достиг рекордных за 15 лет показателей

Международная организация труда (МОТ) ООН заявила о стремительном росте заработных плат во всем мире после негативного сдвига в 2022 году.

Международная организация труда (МОТ) ООН заявила о стремительном росте заработных плат во всем мире после негативного сдвига в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете МОТ "Глобальная заработная плата", который представлен сегодня в Женеве.

В 2023 году зарплаты выросли на 1,8%, а в первой половине этого года продолжили свою положительную траекторию, увеличившись на 2,7% на фоне сильного посткоронавирусного восстановления мировой экономики.

"Если эта тенденция подтвердится, это будет самый большой прирост за более чем 15 лет, однако этот позитивный тренд распределяется неравномерно по регионам", - отметил генеральный директор МОТ Гилберт Хунгбо.

Сегодняшний глобальный рост зарплат отражает заметное восстановление по сравнению с падением на 0,9% в 2022 году, когда высокая инфляция и рост цен опережали рост зарплат.

Тенденция к увеличению зарплат менее выражена в высокоразвитых странах, где в прошлом году зарплаты выросли лишь на скромные 0,9%.

Несмотря на это приветствуемое развитие, цены остаются слишком высокими для домохозяйств с низким доходом, которые продолжают бороться с ростом стоимости жизни. "Инфляция, хотя и снизившаяся, остается суровой реальностью во многих развивающихся странах", - подчеркнул глава МОТ.

С региональной точки зрения, средние зарплаты росли быстрее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Западной Азии и Восточной Европе по сравнению с остальным миром. В 2022 году Африка, Азия и Тихий океан, Центральная и Западная Азия были единственными регионами, которые стали свидетелями увеличения средних зарплат, в то время как в остальных регионах реальные зарплаты снизились - от минус 0,8% в Восточной Европе до минус 3,7% в Северной, Южной и Западной Европе.

В 2023 году рост зарплат был положительным в большинстве регионов, за исключением Африки, Северной Америки, Северной, Южной и Западной Европы. В 2024 году, кроме Африки и арабских государств, где средние реальные зарплаты оставались стабильными, зарплаты выросли во всех регионах - от 17,9% в Центральной и Западной Азии до 0,3% в Северной Америке.

Среди этих достижений МОТ отметила, что в странах с высоким уровнем дохода производительность труда росла "более быстрыми темпами", чем зарплаты, в период с 1999 по 2024 год (рост производства на 29% по сравнению с изменением зарплат на 15%).