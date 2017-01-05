Мосул за последние пять дней покинули 13 тысяч человек

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Из иракского Мосула, в котором ведется военная кампания по освобождению города от "Исламского государства" , за последние пять дней бежали 13 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сoобшил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

"Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 13 тысяч человек", - сказал он журналистам.

По его словам, потоки беженцев выросли после 29 декабря в результате активизации второй фазы антитеррористической операции.

Дюжаррик отметил, что жители освобожденных от ИГ районов Мосула получают гуманитарную помощь ООН, ежедневно им поставляют около миллиона литров воды, а также продовольствие и предметы первой необходимости.