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"Моссад" представил план освобождения 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия с ХАМАС

"Моссад" представил план освобождения 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия с ХАМАС Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, содержащий предложение радикальному палестинскому движению ХАМАС 35-дневного перемирия в обмен на освобождение 35 израильских заложников.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 09:24
Моссад представил план освобождения 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия с ХАМАС

Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, содержащий предложение радикальному палестинскому движению ХАМАС 35-дневного перемирия в обмен на освобождение 35 израильских заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Возможная сделка будет носить поэтапный характер: первый из них предусматривает освобождение женщин и людей старшего возраста, а также больных и раненых. Перемирие может быть продлено еще на неделю для переговоров по второму этапу освобождения заложников, в число которых могут войти участники гражданской обороны и мужчины, которых ХАМАС рассматривает в качестве комбатантов.

Число палестинских заключенных в тюрьмах Израиля, которые будут освобождены и переданы ХАМАС, еще уточняется. По данным телеканала, израильские власти хотят пролоббировать освобождение заключенных, которые совершили легкие правонарушения, в то время как ХАМАС настаивает на передаче тех, кто совершил тяжелые преступления.

По данным телеканала, в общей сложности у ХАМАС находятся 136 заложников.

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