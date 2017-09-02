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    Москва вручила Вашингтону ноту протеста

    Планируемые обыски названы беспрецедентной, агрессивной акцией

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ МИД России вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за планов властей Соединенных Штатов провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ.

    "Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении МИД России.

    В ноте, врученной посланнику, планируемые обыски названы беспрецедентной, агрессивной акцией, которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, могут использовать для провокаций.

    В МИД России также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

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