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Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза существенно расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым будет запрещен въезд в Россию.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 17:33
Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза существенно расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым будет запрещен въезд в Россию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - указали в министерстве.

По информации ведомства, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран - членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине.

"Любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - подчеркивает МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Avropa institutları və üzv ölkələrinin nümayəndələrinin Rusiyaya giriş qadağası siyahısı genişləndirilib

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