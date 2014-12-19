​Москва пригласила лидера Северной Кореи на празднование 70-летия Победы

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Москва пригласила для участия на праздничных мероприятиях по случаю 70-летия победы над фашизмом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщает Report со ссылкой на "ТАСС", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил данный факт.

9 мая 2015 года в честь Дня победы Россия проведет праздничные мероприятия.

Ожидается, что в связи с этой датой официальная Москва намерена пригласить представителей многих стран, в том числе глав государств и правительств США, Японии, Франции, Германии, Китая.