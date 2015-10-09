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    ​Москва попросила Лондон помочь связаться с повстанцами в Сирии

    Российский посол в Лондоне встретился с политдиректором МИД Великобритании

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Россия попросила Великобританию о помощи в установлении контактов со «Свободной сирийской армией».

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте посольства России в Лондоне.

    Согласно информации, это необходимо для координации усилий в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как отметили в диппредставительстве, 8 октября российский посол в Лондоне Александр Яковенко встретился с политдиректором МИД Великобритании Саймоном Гассом и обсудил с ним «текущее положение дел в Сирии». Яковенко кроме контактов со «Свободной сирийской армией» попросил содействия в подключении её к политическому процессу.

    Кроме того, на сайте посольства отмечается, что дипломаты подчеркнули необходимость проведения антитеррористических действий параллельно с совместной работой по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса.

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