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    Москва намерена понизить уровень своего представительства при НАТО

    Уровень представительства понизится по временного поверенного в делах

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Официальная Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО с постоянного до временного в связи с политикой альянса.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД России.

    Отмечается, что подобная инициатива была спровоцирована тем, что альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

    "Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как постпред Александр Грушко вернется в Москву", — сказал источник.

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