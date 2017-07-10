Москва намерена понизить уровень своего представительства при НАТО

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Официальная Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО с постоянного до временного в связи с политикой альянса.

Как сообщает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД России.

Отмечается, что подобная инициатива была спровоцирована тем, что альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как постпред Александр Грушко вернется в Москву", — сказал источник.