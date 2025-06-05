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Москва может присоединиться к ядерным переговорам Тегерана и Вашингтона

Москва может присоединиться к ядерным переговорам Тегерана и Вашингтона Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо.
Другие страны
5 июня 2025 г. 13:57
Москва может присоединиться к ядерным переговорам Тегерана и Вашингтона

Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Moskva Tehran və Vaşinqtonun nüvə danışıqlarına qoşula bilər

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