Москва может присоединиться к ядерным переговорам Тегерана и Вашингтона

Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо.

Президент России Владимир Путин будет готов подключиться к переговорам Ирана и США по иранской ядерной программе, когда это будет необходимо.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться", - подчеркнул он.